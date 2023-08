Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain sluiten vrede, Neymar op weg naar Saoedi-Arabië

LIVE Premier League | Direct een kraker voor Virgil van Dijk en Cody Gakpo met Liverpool: op bezoek bij Chelsea

Een prachtig affiche vandaag in de eerste speelronde van de Premier League: Virgil van Dijk en Cody Gakpo nemen het met Liverpool op Stamford Bridge in Londen op tegen Chelsea. Beide topclubs kenden een moeizaam seizoen 2022/23. Liverpool werd na een sterke eindsprint nog vijfde en dwong deelname aan de Europa League af, Chelsea werd slechts twaalfde. Hoe verloopt de start van het nieuwe seizoen? De aftrap is om 17.30 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.