Kylian Mbappé maakt korte metten met geruchten: ‘Ik ben geschokt’

Met samenvatting FC Barcelona overleeft in spektakel­stuk tegen Inter maar moet vrezen voor uitschake­ling

FC Barcelona kan dankzij Robert Lewandowski nog overwinteren in de Champions League. De Poolse topspits maakte in de 92ste minuut de 3-3 tegen Inter, nadat Robin Gosens de matchwinner leek te worden in Camp Nou. Door de late gelijkmaker blijft het verschil drie punten met nog twee speelrondes te gaan. Frenkie de Jong viel in het laatste kwart in.

13 oktober