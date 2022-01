Kylian Mbappé voorlopig niet inzetbaar door spierblessure

,,Kylian Mbappé is onder behandeling voor pijn in de linker heupspier. Vrijdag volgt een eerste evaluatie”, meldde de Franse club waar onder anderen ook Lionel Messi en Neymar spelen. Die laatste is al enige tijd absent wegens een enkelblessure. Hij wordt begin februari terugverwacht in de ploeg van trainer Mauricio Pochettino. Messi is hersteld van een coronabesmetting en is waarschijnlijk zondag tegen Stade Reims weer inzetbaar.