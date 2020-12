Kyril Louis-Dreyfus (22) nieuwe eigenaar Sunderland

Sunderland krijgt een bijzonder jonge eigenaar. De 22-jarige Kyril Louis-Dreyfus, zoon van de in 2009 overleden Robert Louis-Dreyfus, heeft een akkoord bereikt met grootaandeelhouder Stewart Donald over een overname. De organisatie van de English Football League (EFL) moet de overname nog wel goedkeuren.

Sunderland rekent erop dat Dreyfus over enkele weken kan beginnen als eigenaar van de club die de afgelopen jaren is afgezakt naar League One, het derde niveau in Engeland. De ‘Black Cats’ speelden in het seizoen 2016-2017 nog in de Premier League.

Robert-Louis Dreyfus werd in de jaren 90 eigenaar van de Franse club Olympique Marseille en was ook aandeelhouder van de Belgische ploeg Standard Luik. De Fransman overleed in 2009 op 63-jarige leeftijd. Zijn Russische vrouw Margarita Louis-Dreyfus nam het bedrijf over. Ze schuift met Kyril nu een van haar zoons naar voren om de leiding te nemen bij Sunderland.

,,Het is geen geheim dat ik al een tijdje op zoek ben naar de juiste persoon om Sunderland vooruit te helpen”, zegt Donald. ,,Veel mensen wilden de club overnemen. Sommigen boden me meer geld, maar ik had het gevoel dat zij minder te bieden hadden aan de club en de gemeenschap. Sinds mijn eerste gesprek met Kyril, zijn familie en adviseurs ben ik onder de indruk van de kennis die ze hebben opgedaan bij grote voetbalclubs in België en Frankrijk. Die ervaring, in combinatie met een goed plan, zorgt ervoor dat deze club kan groeien.”

