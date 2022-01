La Supercoppa Italiana: de wedstrijd waarin en waaromheen niets vanzelfsprekend is

De strijd om de Supercoppa Italiana staat vanavond om 21.00 uur op het programma. De Italiaanse variant van de Johan Cruijff Schaal wordt gespeeld tussen Internazionale en Juventus in het iconische San Siro in Milaan, de thuisbasis van landskampioen Inter. Zo traditiegetrouw als de Johan Cruijff Schaal echter is, zo wispelturig is haar Italiaanse evenknie. Een opfriscursus voor wie de draad kwijt is.

Wie, wanneer en vooral: waar?

De Supercoppa gaat, net zoals hier, tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Inter, de landskampioen, neemt het op tegen Juventus, de bekerwinnaar. Net zoals in Nederland sinds 2017 het geval is, ontvangt de kampioen in het eigen stadion de bekerwinnaar. Dat gebeurt dit jaar ook: Inter krijgt in het eigen San Siro bekerwinnaar Juventus op bezoek.

Tot zover niets nieuws aan de horizon. De strijd om de Nederlandse Super Cup wordt echter al sinds haar introductie als seizoensopener gebruikt, in Italië is met die gewoonte gebroken. In 2014 werd de Supercoppa eenmalig in de winter gespeeld. Dat had te maken met de locatie. Door een lucratieve deal werd de wedstrijd afgewerkt in Qatar. Ook in 2016 was dit het geval.

In 2018 sloot de Serie A een deal met het Saudische ministerie van Sport: van de komende vijf edities moesten er minimaal drie op Saudisch grondgebied plaatsvinden. Sindsdien jaar wordt de wedstrijd ‘s winters gespeeld. In 2018 en 2019 werd de Italiaanse Super Cup gespeeld in Saudi-Arabië, maar in 2020 en dit jaar weer in Italië. In 2020 op neutrale grond (het stadion van Sassuolo) vanwege de reisbeperkingen die er toen golden door het coronavirus, maar dit jaar dus weer zoals gebruikelijk in het stadion van de kampioen. Volgend jaar zal het circus weer afreizen naar Saudi-Arabië, waar dit jaar wel om de Spaanse Super Cup wordt gespeeld.

Nederlandse inbreng

In 2005 speelden Inter en Juve voor het laatst tegen elkaar om de Super Cup en sindsdien is elk jaar één van de twee teams vertegenwoordigd. Juventus is de titelverdediger na een 2-0 zege op bekerwinnaar Napoli vorig jaar. Zoals zo vaak in de laatste jaren zit er ook vandaag een Nederlands tintje aan de wedstrijd.

Volledig scherm Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. © Inter via Getty Images

Bij Inter staan verdedigers Stefan de Vrij en Denzel Dumfries vanavond hoogstwaarschijnlijk in de basis. Dumfries viel afgelopen zondag nog wel geblesseerd uit in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Lazio Roma, maar hij zou op tijd fit moeten zijn. Normaal gesproken zou ook Matthijs de Ligt spelen bij Juventus. Na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen AS Roma, die met 3-4 werd gewonnen, is hij echter geschorst.

Naast De Ligt kan Juve-coach Massimiliano Allegri ook niet beschikken over Juan Cuadrado (eveneens geschorst), Federico Chiesa, Leonardo Bonucci en Aaron Ramsey (allen geblesseerd). Zijn collega-trainer Simone Inzaghi treedt met Inter wel op oorlogssterkte aan. Inter is sowieso de favoriet voor de eindzege dit jaar. De ploeg staat bovenaan en is in de Serie A bezig aan een imposante reeks van acht zeges op rij. Alleen uit bij Real Madrid voor de Champions League werd tussentijds verloren. Ook statistisch zijn ze in het voordeel: de landskampioen wint ongeveer drie op de vier Supercoppa's.

