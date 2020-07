Laatbloeier Vardy (33) nu ook topscorer bij de profs, goaltje meer dan Ings en Aubameyang

Vardy scoorde dit seizoen 23 keer in 35 competitieduels. Hij was vooral de laatste maanden van 2019 trefzeker, met dertien goals in tien duels. Vanaf Boxing Day kwam hij twee maanden niet tot scoren en na de hervatting scoorde hij in slechts drie van de negen duels, maar toch heeft hij nu zijn eerste topscorerstitel op zak.

Vardy werd in het seizoen 2011/2012 al eens topscorer met 31 goals in 36 duels voor Fleetwood Town, maar dat was nog op het hoogste amateurniveau in Engeland, de Conference Premier. Leicester City durfde het in de zomer van 2012 wel aan met die energieke spits van 25 jaar en nam hem voor 1,25 miljoen euro over. Bij Leicester City was Vardy sindsdien goed voor 4, 16 (nog in het Championship), 5, 24, 13, 20, 18 en nu dus 23 goals. Zijn mooiste seizoen beleefde Vardy uiteraard in 2015/2016, toen hij met Leicester City kampioen werd. Harry Kane maakte er dat seizoen echter 25 voor Tottenham Hotpur en bleef Vardy daarmee een goal voor. De twee topschutters uit de Premier League bleken op het EK 2016 echter geen goed duo.