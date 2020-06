Laatste deelnemers aan WK 2022 pas enkele maanden voor de start bekend

Video Toen Chel­sea-legende Lampard plots opdook bij Manchester City (en scoorde tégen Chelsea)

12:48 Frank Lampard speelde bijna 648 wedstrijden voor Chelsea, maakte meer dan 211 goals voor The Blues en is daarmee all-time topscorer. Sinds de zomer van 2019 is hij ook coach van de club waar hij tussen 2001 en 2014 uitgroeide tot een legende. Toch speelde hij nadien nog voor dé concurrent (in dat seizoen) om de titel in de Premier League: Manchester City, de ploeg die vanavond (21.15 uur) op bezoek komt bij Lampard en consorten.