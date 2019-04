Laatste kans voor Dortmund? Nieuwe honger van Bayern vreet competitie straks op

Door Leon ten Voorde



Ze hebben het een tijdje volgehouden in München. Die Engelsen met al die investeringen? Knettergek. Bij Bayern hielden ze de poot stijf. Zij deden het op hun manier. De trotse grootmacht weigerde mee te doen in de carrousel van het grote geld. Toen in 2012 Javier Martínez voor 40 miljoen werd gekocht, op dat moment de duurste transfer aller tijden in Duitsland, schaamden ze zich zelfs een beetje.



Maar consequent zijn in het voetbal, dat kan niet. Twee weken geleden legde Bayern zonder met de ogen te knipperen 80 miljoen neer voor een linksback. Een wereldkampioen weliswaar, maar toch: 80 miljoen voor Lucas Hernández. Deze keer kreeg de rest van Duitsland het schaamrood op de kaken. De Bundesliga, het symbool van stabiliteit en financieel solide beleid, schudde op zijn grondvesten. En voor alle duidelijkheid: ze zijn in München nog lang niet uitgeshopt.



De megadeal van de recordkampioen kwam niet onverwacht. Eerder dit jaar zei Bayern-voorzitter Uli Hoeness al dat ‘het grootste investeringsprogramma in de clubgeschiedenis’ eraan zat te komen. De reden is simpel: de verouderde ­selectie moet op de schop.