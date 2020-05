Laatste weekeinde van terugblikken, het gaat weer beginnen

Diederik Gommers is voor Feyenoord. De inmiddels beroemde voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care praatte laatst zelfs even bij met hoofdtrainer Dick Advocaat. Dat wisten we in februari natuurlijk niet, maar er was de afgelopen tijd volop tijd voor om te benadrukken. Memphis Depay ging op de foto met een lijger. Vrijwel niemand wist dat die beesten bestonden, maar nu wel. En de Braziliaan Lucas Moura was blij met zijn drie doelpunten een jaar geleden tegen Ajax. Dat hadden we wel kunnen bedenken, maar toch.

De kleine dingetjes vielen de laatste weken meer dan ooit op, buiten de afwikkeling van het seizoen met tickets en wel of geen promotie of degradatie en stemmingen die niet telden natuurlijk. Maar wees gerust. Dit weekeinde is het laatste weekeinde van terugblikken, praatprogramma’s over niets en dit soort stukjes.



Vanaf volgende week wordt er weer echt gestreden. De Duitsers zijn iedereen te snel af. Als alles goed is, neemt het aanbod snel toe. Maar de Bundesliga is straks weer zoals het ooit was toen half Nederland op zaterdagmiddag met een biertje achter de kiezen de sportkantines verliet om de legendarische Heribert Faßbender te horen praten over Karl Heinz en Michael Rummenigge, Klaus en Thomas Allofs en Karl Heinz en Bernd Förster. Und nun ein Einwurf. Nein, ein Eckball. Nein, ein Einball. Was denn nun?

Volledig scherm Sportschau. Het was ooit vaste prik voor de Nederlanders © BSR Agency

Volgende week: Borussia Dortmund tegen Schalke 04. FC Köln tegen FSV Mainz met al die Nederlanders. Krijgt groeibriljant Joshua Zirkzee nog steeds zoveel speeltijd bij Bayern München? De koploper gaat op bezoek gaat bij Union Berlin?



Op de redactie kwam laatst een wanhoopskreet van een lezer binnen. Al die weekeinden zonder voetbal, wielrennen en autosport. Het was allemaal zo saai, niet door te komen. Kon het in vredesnaam maar weer beginnen, stelde de man. Want Luik Bastenaken Luik uit 2004 of het EK 1988 nog eens uitzenden, het is toch net niet.

Volledig scherm Joshua Zirkzee (l) met Serge Gnabry © EPA

Maar het grote verheugen kan weer beginnen. Langzaam komt alles weer op gang. Kinderen trainen weer lekker bij hun clubs, de Nederlandse profclubs werken zich in het zweet. Dat de stekker er in zo’n vroeg stadium hier eruit is getrokken, lijkt zelfs een reële vraag om over te discussiëren.