Labbadia vierde trainer van Hertha BSC dit seizoen

Transfer­vrije El Ahmadi: Ik zit vast in Djedda

12:18 Karim El Ahmadi (35) is topfit en wil nog graag blijven voetballen. Maar hij zit vanwege het coronavirus vast in Saoedi-Arabië; in Djedda is er zelfs een avondklok van kracht. ,,’s Zomers doorspelen, dat zal hier niet lukken.’’