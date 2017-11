Lacazette ontbreekt bij Arsenal in topper tegen Manchester United

Arsenal moet het zaterdag in de topper tegen Manchester United zonder Alexandre Lacazette doen. De Franse spits liep woensdag in de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Huddersfield Town een liesblessure op.

Lacazette had in Londen al na twee minuten de score geopend met zijn zevende treffer van dit seizoen in de Premier League.

De recordaankoop van afgelopen zomer, die door Arsenal voor ruim 50 miljoen euro werd overgenomen van Olympique Lyon, bleef na rust achter in de kleedkamer. Mede dankzij twee doelpunten van Olivier Giroud, de vervanger van Lacazette, liep de ploeg van manager Arsène Wenger in de tweede helft weg bij Huddersfield. ,,Helaas is Alexandre er zaterdag zeker niet bij'', zei Wenger.