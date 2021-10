Lacazette redt diep in blessuretijd punt voor Arsenal

Arsenal kende een uitstekende start. Aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang opende al in de 8e minuut de score. Christian Benteke schoot kort na rust de 1-1 binnen. Crystal Palace kwam dankzij een treffer van Odsonne Edouard, in de 73e minuut, op voorsprong. Arsenal leek op weg naar alweer de vierde nederlaag dit seizoen, maar invaller Alexandre Lacazette redde in de 95ste minuut alsnog een punt.