Lachman en Curaçao nemen met opgeheven hoofd afscheid van Gold Cup

Curaçao had zich voor het eerst in de historie geplaatst voor de kwartfinale. De ploeg van bondscoach Remko Bicentini bestond grotendeels uit spelers die actief zijn op de Nederlandse velden, onder wie PEC-verdediger Lachman. Hij sluit later deze maand aan bij de selectie in Wijthmen.



De Verenigde Staten treft in de halve eindstrijd Jamaica dat met 1-0 van Panama won. De andere halve finale gaat tussen Haïti en Mexico.