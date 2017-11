Lamouchi nieuwe trainer Rennes

Recordjacht Buffon staat 20 jaar na debuut op kruispunt: afscheid of terug naar Rusland

20:07 Gianluigi Buffon (39) maakte op 29 oktober 1997 zijn debuut in het nationale team van Italië. Hij deed dat in een WK play-off in Moskou. Twintig jaar later wacht voor de 173-voudig international opnieuw een play-off, nu voor een ticket richting Rusland.