Lang en Dost passeren Bredase debutant Verbruggen, maar Club Brugge wint niet van Anderlecht

Noa Lang opende vier minuten na rust de score in het Jan Breydelstadion in Brugge. Na goed voorbereidend werk van Bas Dost schoot hij via de binnenkant van de paal raak. Lang kuste het clublogo van Club Brugge en zijn trotse vader Jeffrey vierde het feest op de tribune mee. Lang passeerde bij zijn zestiende goal voor Brugge (in 34 duels) de Nederlandse doelman Bart Verbruggen. De 18-jarige keeper uit Breda maakte zijn profdebuut. Vorig jaar maakte de 1,93 meter lange Verbruggen voor 300.000 euro de overstap van NAC naar Anderlecht.



Duits jeugdinternational Lukas Nmecha (gehuurd van Manchester City) maakte in de 64ste minuut de 1-1 namens Anderlecht. De Deense aanvaller Jacob Bruun Larsen (gehuurd van Hoffenheim) schoot in de 86ste minuut uit een vrije trap de 1-2 binnen voor Anderlecht, maar in de 89ste minuut zorgde Dost nog voor de gelijkmaker: 2-2. Het was ook voor Dost zijn zestiende goal van dit seizoen, net als voor Lang eerder in de wedstrijd.



Dost kreeg in de 83ste minuut al een goede kans op de 2-1, maar zijn schot werd geblokt. Diep in blessuretijd kreeg Club Brugge ook nog een grote kans op de winnende 3-2, maar Dost wist de bal niet meer van richting te veranderen en dus kon Verbruggen redding brengen. Bij Club Brugge hadden naast Lang en Dost ook verdediger Stefano Denswil en aanvoerder Ruud Vormer een basisplaats. Tahith Chong bleef op de bank bij de thuisploeg.