Lang maakt fraaie goal bij rentree, maar Club Brugge verliest bij Anderlecht

Lang begon zeven minuten na rust aan een actie in de as van het veld, maar toen hij te veel verdedigers van Anderlecht voor zijn neus zag staan besloot hij maar te schieten. Met succes, want Anderlecht-keeper Timon Wellenreuther (afgelopen drie seizoenen bij Willem II) had geen antwoord op zijn inzet. Lang maakte zijn rentree nadat hij vorige week de uitwedstrijd bij KV Kortrijk (1-2 voor Club Brugge) had gemist. Hij was al geschorst na zijn rode kaart in de verloren topper tegen Royal Antwerp FC (0-2 op 21 maart), maar liep een paar dagen later ook nog een knieblessure op bij Jong Oranje na een ongelukkige botsing met Teun Koopmeiners.



Lang werd echter geen matchwinner voor Club Brugge, want Anderlecht won nog met 2-1 door goals van Lukas Nmecha en Albert Sambi Lokonga in de 72ste en 76ste minuut. Het was een mooi verjaardagscadeau voor coach Vincent Kompany, die gisteren zijn 35ste verjaardag vierde. Anderlecht staat nu derde en heeft een ticket voor de play-offs bijna binnen.