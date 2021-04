Lang openhartig over hulp van psycholoog: ‘Daar komen ook regelmatig tranen bij kijken’

Lang verkaste afgelopen zomer van Ajax naar Club Brugge, waar de lichtvoetige dribbelaar al snel zijn draai had gevonden. Met 14 goals en 9 assists in 32 wedstrijden is hij de smaakmaker bij de koploper van de Jupiler Pro League. Lang werkt in België samen met een psycholoog. Dat vertelde hij aan Robin van Persie bij Gillette Locker Room op het YouTube-kanaal (vanaf 4.08) van de KNVB. ,,Ik zit nu aan m’n derde, de eerste twee waren van de club. Ik moet ook wel zeggen: ik heb dat ook gewoon nodig. Je moet tegen iemand alles eruit kunnen gooien. Ik ben niet meteen een prater over mijn problemen, maar ik heb nu wel iemand bij wie dat lukt. Ik hecht er dus ook veel waarde aan. Soms komen daar ook tranen bij. Dat hoort erbij. Wij zijn ook gewoon mensen.”



Lang kreeg vervolgens het respect van Van Persie. ,,Ik heb het vroeger altijd afgehouden, omdat ik het zag als een teken van zwakte. Nu kom ik daar wel op terug hoor, want het kan je zeker helpen", zei de topscorer aller tijden van Oranje. Ook Justin Kluivert en Danilho Doekhi, teamgenoten van Lang bij Jong Oranje, mengden zich daarna in het gesprek. ,,Ik doe het zelf niet, maar ik snap wel dat Noa het doet. Het is gewoon fijn om over je gevoelens te kunnen praten met iemand. Dat hoeft niet altijd met iemand die dichtbij je staat, maar het is belangrijk dat iemand soms de juiste vragen aan je stelt zonder je daarbij te beoordelen.”