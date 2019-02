Laporte verbindt toekomst aan Manchester City

Laporte kwam ruim een jaar geleden over van Athletic Bilbao, dat zo'n 65 miljoen euro beurde, een transferrecord voor de Spaanse club. Onder coach Pep Guardiola is de Fransman een vaste waarde geworden in de verdediging van de Engelse topclub. ,,Deze club biedt me alle mogelijkheden om me verder te ontwikkelen, Ik wil hier beter en beter worden. Ik wil prijzen winnen en City is de beste plaats om die ambities te verwezenlijken'', reageerde Laporte op de contractverlenging.