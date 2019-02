Lassana Diarra (33) stopt met voetballen

Diarra kwam met nieuws nadat Paris Saint-Germain had laten weten dat het contract van de 34-voudig international van Frankrijk was ontbonden. Hij kwam dit seizoen slechts sporadisch in actie voor het elftal van trainer Thomas Tuchel. Het laatste optreden van Diarra in de Ligue 1 dateert van 20 oktober. Door de komst in de winter van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes had hij helemaal geen uitzicht meer op speeltijd bij de Franse kampioen.



Diarra speelde eerder voor onder meer Chelsea, Real Madrid en Olympique Marseille. Hij veroverde vorig jaar met PSG vier prijzen: de landstitel, beide Franse bekers en de Supercup.