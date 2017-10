Lazio bezorgt Juventus eerste thuisnederlaag in twee jaar tijd

Ronaldo huilt, Ronaldo lacht tegen Getafe

21:06 Real Madrid is in LaLiga naar de tweede plaats geklommen. De titelhouder won moeizaam met 2-1 bij Getafe. Cristiano Ronaldo zorgde vijf minuten voor tijd voor het winnende doelpunt. Hij had kort daarvoor nog een droomkans gemist. Het was pas de eerste competitietreffer dit seizoen van de Portugees, die de eerste serie duels miste door een flinke schorsing.