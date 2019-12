Lazio klopt Juventus en gaat met Italiaanse supercup aan de haal

Topper tussen Gent en Club Brugge onbeslist

16:48 AA Gent heeft tegen koploper Club Brugge de ongeslagen status op eigen veld in de Belgische voetbalcompetitie behouden. Tegen koploper Club Brugge werd het 1-1. Het was het tweede gelijkspel in de Ghelamco Arena waar Gent de andere acht duels dit seizoen had gewonnen. Het verschil tussen beide teams op de ranglijst bleef 10 punten.