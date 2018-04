Leeds negeert verzoek regering en gaat voetballen in Myanmar

De Britse regering heeft Leeds United verzocht af te zien van een reis naar Myanmar. Maar de leiding van de club, die uitkomt in de Championship voorziet geen problemen. ,,Myanmar is een van de snelst groeiende landen in het zuidoosten van Azië. Ze zijn daar gek van het Engelse voetbal. We zien dit als een kans om het voetbal daar een boost te geven, onze fans te ontmoeten en steun te krijgen in onze poging om terug te keren naar de Premier League'', aldus directeur Angus Kinnear.