Leeds United verwijdert ‘Osama bin Laden’ van tribune

Oplettende kijkers zagen onlangs tijdens een duel van Leeds United het hoofd van Osama bin Laden, de overleden voormalige leider van terreurgroep Al-Qaeda. Leeds United is niet de enige club die de ingestuurde foto's niet goed heeft gescreend. Tijdens een Australische rugbywedstrijd van Penrith Panthers and Newcastle Knights. was al eens het hoofd van de Britse seriemoordenaar Harold Shipman te zien.