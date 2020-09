Leeds United wint Yorkshire-derby bij Sheffield United door late goal Bamford

De 27-jarige Bamford, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Spaans international Rodrigo Moreno, maakte in de 88ste minuut de winnende goal door een voorzet van Jack Harrison bij de tweede paal af te ronden.



Naast de punten stond er ook voor de trots van de supporters veel op het spel op Bramall Lane, want Leeds en Sheffield liggen slechts 45 minuten van elkaar vandaan.



Leeds United staat nu zesde in de Premier League met zes punten na drie duels, nadat het seizoen begonnen werd met een 4-3 nederlaag op Anfield bij titelverdediger Liverpool. Leeds United werd vorig seizoen kampioen in het Championship en keerde daarmee na zestien jaar terug naar de Premier League. Pascal Struijk deed tegen Liverpool nog de hele wedstrijd mee, maar de 21-jarige verdediger (die in de jeugd van ADO en Ajax speelde) bleef net als vorige week de hele wedstrijd op de bank.