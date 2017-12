Leekens: Kwalificatie Rode Duivels voor knock-outfase is een feit

Panama en Tunesië zijn op papier geen al te zware opponenten voor de Belgen. Oud-bondscoach Georges Leekens was duidelijk in zijn oordeel. ,,Kwalificatie voor de knock-outfase is een feit. De Rode Duivels gaan zich probleemloos kwalificeren'', zei Leekens, die in het verleden ook bondscoach van Tunesië was. Martinez was iets voorzichtiger. ,,We hebben respect voor alle landen. Maar in principe zijn die wedstrijden wel ideaal om te kunnen groeien in het toernooi.''\