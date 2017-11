Leerdam met Seattle Sounders verder in play-offs MLS

Berlusconi wordt niet blij van AC Milan

2 november Silvio Berlusconi is nadat hij voetbalclub AC Milan aan Chinese investeerders had verkocht niet meer in het befaamde San Siro-stadion geweest. Dat vertelde de voormalige premier van Italië in een interview met tv-zender Canale 5. ,,Ik zie de wedstrijden op televisie en voel me er niet best bij'', zei de voormalige clubeigenaar, die dit voorjaar de verkoop afrondde.