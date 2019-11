Leerdam wil revanche op Toronto in MLS-finale: ‘Lodeiro is de motor van ons team’

Leerdam speelde in Nederland jarenlang voor Feyenoord (113 duels) en Vitesse (106 duels), maar na de bekerwinst met de club uit Arnhem in 2017 was het voor de geboren Surinamer tijd voor een buitenlands avontuur. Leerdam vertrok transfervrij naar de Verenigde Staten, waar hij een mooi contract tekende bij Seattle Sounders, een club uit het noordwesten van het land. Seattle begon pas in 2009 in de MLS, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit de play-offs om het kampioenschap. In 2016 won Seattle voor het eerst de MLS Cup, toen de uitwedstrijd bij Toronto FC na strafschoppen met 5-4 gewonnen werd. Een jaar later volgde dezelfde finale, maar nu won Toronto met 2-0 door goals Jozy Altidore en Víctor Vázquez. Leerdam was halverwege dat seizoen ingestroomd bij Seattle en maakte die verloren finale dus mee. ,,Daar willen we nu revanche voor, dat mag duidelijk zijn. Ik denk dat onze fans zondag (aftrap 12.00 uur lokale tijd, 21.00 uur Nederlandse tijd, red.) het verschil gaan maken. Er kunnen bijna 70.000 fans in ons stadion en die zullen er zeker zitten", vertelt Leerdam, die sinds zijn komst naar Seattle Sounders in slechts vijftien van de honderd wedstrijden van zijn club niet speelde.

Vaste rechtsback

Leerdam speelde bij Feyenoord en Vitesse ook regelmatig als middenvelder, maar is bij Seattle al twee jaar de vaste rechtsback. ,,Met alle ruimte om mee op te komen, zoals ik het graag heb. We hebben een heel energiek en dynamisch team, heerlijk om in te spelen. We hebben zo'n vijftien internationals in onze selectie, dat zegt genoeg over de kwaliteit die er is. Dat heeft trouwens ook z'n nadelen, want de competitie loopt hier regelmatig door tijdens interlandperiodes, dus dan stond ik vaak met veel jeugdspelers op het veld. Dat heeft ons wel wat punten gekost, waardoor we in de Western Conference tweede werden op zestien punten van LAFC."

Seattle won in LA zeer knap met 1-3, mede door een goal en twee assists van Nicolás Lodeiro. De kleine linkspoot uit Uruguay kwam in januari 2010 op voorsprak van zijn maatje Luis Suárez naar Ajax, maar was in zijn tweeënhalf jaar in Amsterdam slechts elf keer basisspeler. Na periodes bij Botafogo, Corinthians en Boca Juniors is Lodeiro nu al drie jaar de absolute sterspeler bij Seattle Sounders. ,,Hij is maar 1,69 en dertig jaar, maar Nico is de motor van ons team. Hij blijft maar rennen en neemt iedereen op sleeptouw met zijn energie. Vorige keer had hij 17 kilometer gelopen in een wedstrijd, vijf kilometer meer dan de eerstvolgende speler bij ons. Bizarre cijfers, maar wij kijken nergens meer van op. En dan heeft hij vaak ook nog de energie om wedstrijden te beslissen.”

Op leven en dood

De finale om de MLS Cup ging altijd al over één duel, maar dit jaar waren voor het eerst alle confrontaties in de play-offs over één wedstrijd. ,,Dat vergroot de spanning en sensatie natuurlijk enorm. Het waren allemaal wedstrijden op leven en dood. Na drie gewonnen wedstrijden zijn we nu voor de derde keer in vier jaar de beste club in de Western Conference en dat hebben we in LA ook wel even gevierd, maar we willen meer. Een paar jongens hebben de MLS Cup in 2016 al gewonnen, maar ik en vele anderen nog niet. Voor ons telt zondag de revanche op Toronto. Samen met onze fanatieke fans moeten we het in eigen stadion gaan doen. Ik kan niet wachten om te beginnen, dit zijn de wedstrijden waar je zo hard voor traint.”