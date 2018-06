Leeuwinnen missen ook Tessel Middag met knieblessure

Middag raakte in de aanloop naar het EK van vorig jaar geblesseerd aan dezelfde knie. De middenveldster stond toen lang aan de kant met een zware kruisbandblessure. Bondscoach Sarina Wiegman vertelde zondag al dat ze tijdens het duel met Slowakije geen beroep doet op de geblesseerde Kika van Es en zieke Liza van der Most. Ze roept geen vervangers op.

Oranje is koploper in groep 3 van de WK-kwalificatie. De voorsprong op nummer twee Noorwegen is vier punten. Noorwegen speelde een wedstrijd minder. Slowakije is nog puntloos. De wedstrijd in Heerenveen is met 24.000 toeschouwers uitverkocht.