Leicester City lijdt mogelijk dure thuisnederlaag tegen Newcastle United

Samenvatting Koe­man-loos Barça blijft in titelrace na sterk optreden De Jong en pechavond Cillessen

3 mei FC Barcelona heeft in navolging van Atlético Madrid en Real Madrid gedaan wat het moest doen in de zinderende Spaanse titelstrijd. Beide clubs uit Madrid maakten zondag in de titelstrijd geen fout en ondanks een klein schrikmoment won ook Barcelona. De geschorste Ronald Koeman zag hoe zijn ploeg met 2-3 won van het Valencia van Jasper Cillessen, die pech had bij twee tegengoals en niet kon voorkomen dat zijn oude teamgenoot Lionel Messi zijn 50ste vrije trap maakte.