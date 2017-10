Leicester City stelt Claude Puel aan als trainer

Roma-trainer over antisemitische supporters: 'Dit is absurd'

16:52 Het is absurd dat we het in deze tijd over dit soort zaken moeten hebben, vindt AS Roma trainer Eusebio Di Francesco over de antisemitische uitingen van de fans van stadgenoot Lazio. Na de wedstrijd van zondag tegen Cagliari lieten ze stickers achter met daarop Anne Frank afgebeeld in een shirt van Roma.