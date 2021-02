Leicester profiteert van fout Becker en deelt nieuwe tik uit aan Liverpool

Beide ploegen hielden elkaar lange tijd in evenwicht. Tot de 67ste minuut. In de tweede helft draaide Mohamed Salah, na een technisch hoogstandje van Roberto Firmino, de bal in de verre hoek, buiten het bereik van doelman Kasper Schmeichel.



In een tijdsbestek van slechts zes minuten repareerde Leicester echter de schade. Allereest via een rake vrije trap van James Maddison, waarna doelman Becker wederom in de fout ging. Na twee blunders tegen Manchester City (1-4 nederlaag), kwam de Braziliaan nu in botsing met debutant Ozan Kabak. Jamie Vardy profiteerde eenvoudig: 2-1. Niet veel later stelde Harvey Barnes de zege veilig voor zijn ploeg, met een schuiver in de verre hoek. Georginio Wijnaldum werd enkele minuten voor tijd vervangen bij Liverpool.