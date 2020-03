Leipzig morst punten in Wolfsburg, Bosz houdt aansluiting met top

Video De Jong opent score voor Sevilla in waar doelpunten­fes­tijn

16:53 Luuk de Jong is vandaag weer belangrijk voor zijn club Sevilla. De Nederlandse spits zette zijn club in de kraker tegen Atlético Madrid na negentien minuten op voorsprong met een strakke schuiver langs keeper Jan Oblak. Het is voor de Nederlander zijn vijfde van het seizoen. Hier bleef het echter niet bij in een doelpuntrijke eerste helft.