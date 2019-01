Leon Goretzka goud waard voor Bayern

Na de rust had Bayern het moeilijk. Nico Schulz verhoogde na een uur de spanning in het duel, maar de gelijkmaker kon de thuisploeg niet afdwingen. Doelman Manuel Neuer hield zijn ploeg overeind en Lewandowski besliste het duel in de 87ste minuut.



Bij Bayern ontbraken Arjen Robben, Franck Ribéry en Corentin Tolisso door blessures. Jérôme Boateng, James Rodríguez en Serge Gnabry zaten bij de aftrap op de bank. Zij mochten alle drie in de slotfase nog wel invallen.



Voor Hoffenheim was het de eerste nederlaag in een serie van elf duels. Bij de thuisploeg kwam oud-PSV’er Joshua Brenet niet in actie. Hij bleef negentig minuten op de bank.