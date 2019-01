Levante wil via CAS Barça uit beker wippen

Levante verloor in de achtste finales van Barça. Hoewel de club uit Valencia de thuiswedstrijd met 2-1 won, maakte bekerhouder Barcelona die nederlaag meer dan goed met een 3-0-zege in Camp Nou.



Levante diende vlak voor de return een klacht in bij de Spaanse bond over Juan 'Chumi' Brandariz. Die verdediger had meegedaan bij Barcelona in het eerste duel, maar volgens Levante had hij niet mogen spelen omdat hij nog een schorsing had uitstaan. De Spaanse bond wees de klacht af omdat die te laat was ingediend.



Levante laat het er niet bij zitten. De club vraagt het CAS Barcelona te diskwalificeren en het bekertoernooi voorlopig op te schorten zolang er nog geen uitspraak is over 'Chumi'.