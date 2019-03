Levenslang stadionverbod voor Birmingham-fan na uitdelen klap aan Grealish

Levenslang stadionverbod

De gewelddadige veldbestormer kon direct mee naar het politiebureau in Birmingham en zal de rest van zijn leven niet meer welkom zijn op St. Andrew's, het stadion van Birmingham City. ,,We keuren het gedrag van dit individu ernstig af en verzekeren dat hij voor het leven verbannen is van St Andrew’s. De club verleent ook steun aan een aanvullende straf op basis van de wet. We werken samen met de autoriteiten om de omstandigheden te onderzoeken en we bekijken de veiligheidsprocedure in ons stadion.”