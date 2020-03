Leverkusen moet verdediger Bender voorlopig missen

Frank de Boer wint met Atlanta ook tweede duel in MLS

8:58 Atlanta United FC is het seizoen uitstekend begonnen. De ploeg van Frank de Boer won gisteravond in het eigen Mercedes-Benz Stadium ook zijn tweede competitiewedstrijd in de MLS. FC Cincinnati, waar Ron Jans vorige maand opstapte na een racisme-rel, werd met 2-1 verslagen.