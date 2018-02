Leverkusen na verlenging in halve finales

Hoewel Werder Bremen vanwege files pas een klein uurtje voor het begin van de wedstrijd in het stadion aankwam, nam de ploeg in de eerste helft meteen het heft in handen. Max Cruse benutte in de vierde minuut een strafschop en zette de gasten op 0-1. Drie minuten later maakte Aron Johannsson er 0-2 van. Julian Brandt zorgde echter voor de ommekeer. In de 31e minuut zette hij Leverkusen op 1-2 en tekende in de 55e minuut ook voor de gelijkmaker.