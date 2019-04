Leverkusen wint weer eens, Klaassen goud waard voor Werder Bremen

Klaassen zorgde een kwartier voor tijd voor opluchting in het Weserstadion toen hij via Freiburgs Nico Schlotterbeck raak kopte. Theodor Gebre Selassie zorgde niet veel later voor de beslissing in Bremen. Freibrug scoorde in blessuretijd nog wel tegen via Luca Waldschmidt, maar die treffer viel te laat. De thuisclub klom door de zege naar de zesde plaats.

In de strijd om Europees voetbal hield Bremen een punt voorsprong op Bayer Leverkusen, dat een benauwde zege boekt in Stuttgart.

Voormalig Leverkusen-speler Gonzalo Castro hielp zijn oude club een handje door na een uur een strafschop te veroorzaken. Scheidsrechter Tobias Stieler aarzelde niet toen Kevin Volland onderuit ging. Vanaf elf meter stuurde Kai Havertz doelman Ron-Robert Zieler de verkeerde hoek in: 0-1. Het was voor het 19-jarige toptalent alweer zijn dertiende goal van het seizoen.

Een kwartier later ging Castro weer in de fout door Julian Brandt op de rand van het strafschopgebied te vloeren. Dit keer had hij geluk dat Leon Bailey uit de vrije trap recht voor het doel over schoot.

Het bleef daardoor spannend tot de laatste seconden. Die maakte Santiago Ascibar niet meer mee. Het Argentijnse heethoofd van Stuttgart kreeg in de blessuretijd rood, waarna Havertz nog een enorme kans op de 0-2 miste.

De vreugde bij Bosz en co was er niet minder om. Leverkusen had de voorgaande drie wedstrijden verloren van achtereenvolgens Werder Bremen, Hoffenheim en RB Leipzig, allemaal directe concurrenten in de strijd voor Europees voetbal. Door de winst bij de nummer 16 van de Bundesliga blijft Leverkusen in de race.

VfL Wolfsburg maakte een pas op de plaats. De ploeg van spits Wout Weghorst verloor met 2-0 van RB Leipzig en staat nu achtste. Borussia Mönchengladbach zag aanvaller Lars Stindl al na een paar minuten geblesseerd uitvallen bij hekkensluiter Hannover 96. Maar uitgerekend zijn vervanger Raffael maakte de enige goal van de middag: 0-1.