Lewandowski heeft ‘onbereikbaar’ record Müller bijna te pakken

Bayerns Bomber Müller maakte in het seizoen 1971-1972 het onwaarschijnlijke aantal van 40 goals. Geen speler in de Bundesliga kwam ooit nog in de buurt van dat aantal. Ook Lewandowski niet, die vorig jaar met 34 treffers zijn meest productieve seizoen in Duitsland kende.

De fenomenale Pool verrast deze jaargang echter vriend en vijand. Tegen Borussia Mönchengladbach noteerde hij zaterdag doelpunt nummer 37, 38 en 39. Bayern was door de nederlaag van RB Leipzig in Dortmund voor dat duel al verzekerd van de negende landstitel op rij, maar Lewandowski had nog genoeg om voor te spelen.

Robert Lewandowski zet Bayern op fraaie wijze op 3-0 tegen Borussia Mönchengladbach.

De spits heeft nog twee duels te gaan om het ‘onbereikbare’ record van Müller te breken. Dat kan volgende week in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg. En anders heeft hij nog een kans op de laatste speeldag als Bayern thuis speelt tegen FC Augsburg.

Met 275 goals (74 voor Borussia Dortmund, 201 voor Bayern München) in 348 wedstrijden staat Lewandowski inmiddels tweede op de eeuwige topscorerslijst van de Bundesliga. Om Müller te achterhalen moet hij nog wel even doorgaan. De ‘eeuwige’ nummer 1 maakte 365 goals in 427 duels.

Lewandowski maakt vanaf de penaltystip zijn 39ste goal van het seizoen.