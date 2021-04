Lewandowski hervat looptraining

Samenvatting Lang maakt fraaie goal bij rentree, maar Club Brugge verliest bij Anderlecht

11 april Club Brugge heeft een dure nederlaag geleden op bezoek bij Anderlecht. Noa Lang opende in de 53ste minuut de score na een fraaie actie, maar de ploeg van Vincent Kompany won uiteindelijk met 2-1 in het Lotto Park in Brussel. Anderlecht is hierdoor zo goed als zeker van deelname aan de play-offs om het kampioenschap in de Jupiler Pro League.