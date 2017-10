Lewandowski stelt doelpuntenrecord scherper

Noord-Ieren al voor aftrap laatste duel zeker van play-offs

20:27 Al voor de aftrap van de laatste groepswedstrijd zondagavond in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen weten de spelers van Noord-Ierland dat ze de play-offs ingaan. Door de ontwikkelingen in groep F, waar Slowakije met achttien punten als tweede eindigde achter Engeland, is Noord-Ierland verzekerd van een plek in de play-offs.