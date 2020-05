‘Lewangoalski’ op jacht naar persoonlijk én stokoud record

De kans dat Lewandowski zijn persoonlijke record gaat verbreken, lijkt zeer groot. De 31-jarige spits kende in de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017 zijn beste jaren door tweemaal op rij de dertig goals aan te tikken. Met nog acht Bundesliga-duels voor de boeg heeft ‘Lewangoalski’ nog vijf treffers nodig om zijn beste seizoenen te overtreffen. Bayern treft in de laatste weken van de competitie onder meer nog Lewandowski’s oude club Borussia Dortmund, de ploeg waartegen de spits eerder dit seizoen nog tweemaal trefzeker was.



Uiteraard is er nog altijd baas boven baas. Lionel Messi, zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or, is tot nu toe de enige speler ooit in de Europese topcompetities die in één seizoen vijftig keer het net liet bollen. De Argentijnse recordmagneet mocht in het seizoen 2011/2012 liefst vijftig keer zijn armen in de lucht steken. Nummer twee Cristiano Ronaldo volgde destijds met het eveneens imponerende aantal van 46 treffers.