Lieke Martens geniet van reclame met Messi en Pogba: ‘Mooi dat ik geen bijrolletje heb’

Door Daniël Dwarswaard



Lieke Martens weet morgen wie de tegenstander van haar FC Barcelona wordt in achtste finales van de Champions League, het ultieme doel voor de vrouwentak van de Catalaanse club die nationaal een klasse apart is. Morgen beginnen ook de achtste finales bij de mannen in de Champions League. En ook dán gaat de televisiekijker Martens vaak zien. Huh? Dat zit zo: de aanvalster heeft een prominente rol in een tv-spotje van chipsmerk Lays, één van de sponsors van de Champions League.



De cast is bepaald niet verkeerd. Martens zit in het filmpje met twee megasterren: clubgenoot Lionel Messi en de Franse wereldkampioen Paul Pogba van Manchester United. ,,Het blijft maf en bijzonder om daar voor gevraagd te worden. Vroeger keek ik naar dat soort reclames op televisie en nu speel ik er zelf in. Dan realiseer je weer hoeveel er de afgelopen jaren is gebeurd. Ik vind het een eer en ben er ook trots op. Het mooie is dat ik geen bijrolletje heb. Vind ik netjes. Het laat zien dat het vrouwenvoetbal er niet bij hangt.’’