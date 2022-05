Lieke Martens maakt week voor Champions League-finale rentree bij FC Barcelona

Haar collega-international Merel van Dongen kreeg in de 58ste minuut een rode kaart (twee keer geel) bij de bezoekers uit Madrid, die op een vierde plaats eindigen en daarmee naast een ticket voor de UEFA Women's Champions League grijpen voor volgend seizoen. Barcelona eindigt het seizoen met 30 zeges in 30 competitieduels en een doelsaldo van 159 goals voor en 11 goals tegen. Naast Barcelona gaan ook de vrouwenteams van Real Sociedad (24 punten achterstand) en Real Madrid (30 punten achterstand) de Champions League in.

Martens viel tien minuten voor tijd in voor de Noorse aanvalster Caroline Graham Hansen, die de mogelijke transfer van Martens naar Paris Saint-Germain afgelopen vrijdag nog bestempelde als ‘fake news’ in een reactie op het nieuws van Le Parisien .

Zonder Martens bereikte Barcelona de finale van de Champions League door Real Madrid en VfL Wolfsburg uit te schakelen, onder meer dankzij de steun van een volgepakt Camp Nou. Barcelona speelt komende zaterdag in Turijn de finale van de Champions League tegen Olympique Lyon, de club van Oranje-internationals Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola. Martens werd vorig jaar met de Spaanse topclub voor het eerst kampioen van Europa door Chelsea in de finale met 4-0 te verslaan. Martens maakte na het EK 2017 haar droomtransfer naar Barcelona, waar ze na 152 duels op 74 goals staat. Ze won drie landstitels op rij en vorig jaar de Champions League.

Martens kan zich na de Champions League-finale van volgende week gaan richten op het EK in Engeland, waar Oranje de Europese titel van 2017 in eigen land mag gaan verdedigen. Het EK wordt gehouden van 6 tot en met 31 juli. Nederland speelt in de poulefase tegen Zweden (9 juli in Sheffield), Portugal (13 juli in Leigh) en Zwitserland (17 juli in Sheffield).