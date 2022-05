‘Lieke Martens verruilt Barcelona voor Parijs’

Een aantal spelers vertrekt uit Parijs, dus kan de club in de jacht op prijzen vers bloed gebruiken. International Lieke Martens staat hoog op het prioriteitenlijstje. Volgens Le Parisien is er al een akkoord bereikt tussen de 29-jarige aanvalster en de club. Voor hoeveel seizoenen ze tekent, is nog niet bekend.

Martens speelde sinds 2017 151 duels voor FC Barcelona, waarin ze 74 keer scoorde. Ze won drie landstitels op rij en vorig jaar de Champions League. Ook dit jaar staat ze met FC Barcelona in de finale. Olympique Lyon, dat PSG uitschakelde in de halve finales, is op 21 mei de tegenstander in Turijn.

Martens was lange tijd uitgeschakeld met een hamstringblessure en hervatte deze week de training. Oranje speelt deze zomer het EK in Engeland, waar de Europese titel van 2017 in eigen land moet worden verdedigd door het team van bondscoach Mark Parsons. Martens werd in 2017 verkozen tot beste speelster van het EK.