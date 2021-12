Lijfwachten Cristiano Ronaldo in problemen na ‘beveiligen zonder toestemming’

Video Van Bronck­horst wint ook eerste competitie­du­el, Rangers verstevigt koppositie

Giovanni van Bronckhorst heeft na de zege in de Europa League ook zijn eerste competitieduel gewonnen. Rangers FC was in de Tony Macaroni Arena in Livingston te sterk voor de thuisploeg: 1-3. Scott Arfield, Joe Aribo en Fashion Sakala maakten de goals voor de Schotse kampioen. Bruce Anderson deed namens Livingston iets terug.

29 november