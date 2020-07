Lijnders over succes Liverpool: ‘Het is nu aan ons om onvoorspelbaar te blijven’

Door Geert Langendorff en Maarten Wijffels



Bij het prikken van een datum voor dit video-interview viel het op. ,,Kan het de dag voor de wedstrijd tegen Arsenal? Matchday minus one?’’, vroeg Pepijn Lijders. Wedstrijddag min 1, in zulke termen praat hij. Oké, door corona was het even anders. ,,Maar ik leef niet in een ritme van maandag, dinsdag, woensdag. Voor mij is het matchday min 1, of min 2 of min 3. Je speelt vaak veel wedstrijden kort op elkaar, het werk is nooit af. Zwaar? Nee, het is juist genieten!’’