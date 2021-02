Lineker en West Ham halen opgelucht adem na besluit FA: ‘In een miljoen jaar is dit geen rode kaart’

De middenvelder moest in de 97ste minuut van het veld omdat hij met zijn arm, ogenschijnlijk per ongeluk, tegenstander Aleksandar Mitrovic in het gezicht raakte bij een spelhervatting. Hij bood ook direct zijn verontschuldigingen aan. Scheidsrechter Mike Dean ging op advies van de VAR de beelden bekijken en besloot rood te trekken, tot verbijstering van vrijwel iedereen. ,,Je neemt me in de maling?”, schreef oud-spits en tv-presentator Gary Lineker op Twitter. ,,In een miljoen jaar is dit geen rode kaart. Dit gebeurde duidelijk per ongeluk. Wat een onzin.”