Lingard spoelt kater ManUnited weg

Jesse Lingard was de grote man aan de kant van ManUnited. Hij opende in de 21ste minuut de score en maakte er in de 59ste minuut 2-0 van. Het team van basisspeler Daley Blind verloor zaterdag met 2-1 van het gepromoveerde Huddersfield Town.



Crystal Palace, de voormalige ploeg van coach Frank de Boer, ging hard onderuit tegen Bristol City, dat uitkomt in de tweede divisie. De ploeg uit de Premier League verloor met 4-1.