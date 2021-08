Lionel Messi, de grootste ooit bij Barça en in Spanje: zijn waanzinnige records op een rij

Lionel Messi verlaat FC Barcelona, maar de Argentijn staat voor eeuwig in de annalen van de club en het Spaanse voetbal. Messi voetbalde in 17 jaar Barça talloze trofeeën en records bij elkaar. Een overzicht.

De trofeeënkast van Lionel Messi puilt uit. In totaal veroverde La Pulga met Barcelona liefst 35 (!) prijzen. Messi heeft zo de grootste prijzenkast ooit in La Liga. Zo staat Andrés Iniesta op de tweede plaats met 32 prijzen, nadien volgen Gerard Piqué en Sergio Busquets met 30 stuks. Ter vergelijking: de meest succesvolle speler van Real Madrid is Francisco Gento, die tussen 1953 en 1971 ‘slechts’ 23 prijzen pakte.

Messi’s eerste prijs als profvoetballer was de Spaanse titel in het seizoen 2004-2005. Het seizoen daarna volgde al meteen eindwinst in de Champions League, die hij vier keer zou winnen met Barça. De laatste Cup met Grote Oren dateert voor Messi (en Barcelona) intussen al van 2015. Messi’s laatste trofee in blauw-rood was de Copa del Rey afgelopen seizoen.

De prijzenkast van Messi bij Barcelona

10x Spaans landskampioen

7x Spaanse beker (Copa del Rey)

8x Spaanse Supercup

4x Champions League

3x Europese Supercup

3x Wereldbeker voor Clubs

Volledig scherm Messi met de Champions League-trofee in 2015. Zijn vierde en voorlopig laatste. © REUTERS

Statistieken en records

De cijfers van Lionel Messi zijn waanzinnig. De zesvoudige Ballon d’Or-winnaar staat vandaag op 672 doelpunten in 778 wedstrijden op clubniveau, goed voor een goal om de 94 minuten. Uiteraard scoorde Messi ze allemaal voor Barcelona, waardoor hij het hoogste aantal goals voor één club ooit heeft gemaakt. Daarnaast gaf hij 305 assists in het shirt van de Blaugrana. Zijn verbluffende statistieken leverden Messi uiteraard ook heel wat records op. Een overzicht:

Spaanse records

* Messi werd 8 keer topschutter van La Liga, waaronder de laatste vijf seizoenen. Niemand won de ‘Trofeo Pichichi’ vaker. Daarnaast werd hij ook 10 keer Speler van het Jaar in Spanje.

* Topschutter aller tijden in La Liga met 474 doelpunten in 520 wedstrijden.

* Het seizoen 2011-2012 was een echte ‘grand cru’ voor Messi. Dat jaar scoorde hij liefst 50 competitiedoelpunten. Het hoogste aantal ooit in één La Liga-seizoen.

* Nog meer dan het seizoen 2011-2012 was het kalenderjaar 2012 Messi’s absolute hoogtepunt. Negen jaar geleden maakte hij 91 doelpunten in alle competities (inclusief 12 goals voor Argentinië, red.). Daarmee verbrak hij het ongenaakbaar geachte record van Gerd Müller, die in 1972 85 goals maakte.

* Messi maakte ook de meeste thuis- en uitdoelpunten in één La Liga-seizoen. In 2011-2012 maakte hij 35 van zijn 50 doelpunten in Camp Nou. Het jaar nadien, 2012-2013, vestigde hij een record met 24 goals op in uitduels. Dat gebeurde overigens in 15 opeenvolgende uitwedstrijden, eveneens een record.

* De Argentijnse ster werd in de seizoenen 2011-2012, 2017-2018 en 2019-2020 topschutter én assistkoning van de Spaanse competitie. Een dubbelslag die niemand hem nadeed.

Volledig scherm Messi viert een goal met Luis Suarez. © REUTERS

* In de campagne 2012-2013 scoorde Messi tegen élke ploeg in La Liga. Dat deed hij in 27 van de 38 competitiewedstrijden. Een record dat Messi deelt met Cristiano Ronaldo, die dat kunststukje het seizoen daarvoor al liet zien.

* Messi heeft ook het meeste aantal Spaanse teams het leven zuur gemaakt. De Argentijn scoorde in zijn carrière liefst tegen 38 Spaanse eersteklassers. Enkel Raùl en Aduriz (35) komen in de buurt.

* Al die doelpunten zorgen er ook voor dat Messi de meeste hattricks (41) ooit gemaakt heeft. Daarnaast scoorde hij in zes wedstrijden vier keer. In één wedstrijd was hij zelfs goed voor vijf goals. Bayer Leverkusen was op 7 maart 2012 het slachtoffer.

* Ze zullen ook bij vrije trappen nog eens aan Messi denken bij Barcelona. De Vlo is met 38 goals uit een vrije trap topschutter aller tijden in Spanje.

* Lionel Messi is de man met de meeste overwinningen ooit in officiële competities: 542. Ex-ploegmaat Xavi volgt op ruime afstand met 476 zeges. Ook in de Spaanse competitie staat zijn teller het hoogst met 383 overwinningen.

* Messi is ook de all-time recordspeler van El Clásico. Hij speelde met Barça 45 officiële duels tegen Real Madrid en scoorde daarin 26 keer. Niemand doet beter.

Volledig scherm Messi speelde in april zijn laatste Clasico. © AFP

Records bij FC Barcelona

* Meeste officiële wedstrijden voor de club: 778. Messi speelde er elf meer dan de vorige recordhouder, Xavi.

* Messi bereikte als jongste Barça-speler ooit de kaap van 100 en 200 doelpunten. Hij was toen respectievelijk 22 en 24 jaar oud.

* Clubtopschutter in de Champions League met 120 goals. De eerste achtervolgers zijn Rivaldo en Luis Suárez, met... 25 doelpunten. De absolute topschutter van het kampioenenbal is Cristiano Ronaldo. Hij scoorde al 135 keer.

* Barça-speler met meeste CL-goals in één seizoen. Messi scoorde in zijn topjaar 2011-2012 liefst 14 keer in de Champions League. Twee jaar later verbrak Cristiano Ronaldo dat record door 17 keer te scoren.

* Messi is, samen met Pedro, de enige speler in de clubgeschiedenis die in één jaar scoorde in zes officiële competities. Messi deed dat in 2011, Pedro twee jaar eerder.

